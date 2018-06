Burgemeester Claes en N-VA ruziën over inbraakcijfers 15 juni 2018

De verkiezingen zijn pas over vier maanden, maar in Scherpenheuvel-Zichem zijn de eerste beschietingen al begonnen rond het thema veiligheid.





Burgemeester Manu Claes (CD&V) en oppositiepartij N-VA blijven bakkeleien over de inbraakcijfers in de gemeente. Vorige week verkondigde Claes dat het aantal inbraken in zijn gemeente fors is gedaald. De N-VA haalde heel andere data uit de statistieken.





"Het eerste halfjaar van 2018 zijn het aantal inbraken verdubbeld", zegt Lieven Simon. "Deze aantallen zijn officieel niet bevestigd", reageert Claes nu. "Ik betreur het dat de partij de officiële cijfers van onze politiediensten van 2013 tot 2018 voor de publieke opinie in twijfel trekt." (VDWT)