Bromfietsers vluchten voor politie 28 mei 2018

De politie merkte vrijdagavond om 19 uur een bromfiets op zonder nummerplaat. De bestuurder, een 30-jarige man uit Laakdal, probeerde aan de controle te ontkomen, wat tot een stevige achtervolging door de dorpskern van Zichem leidde. Op de Steenweg op Diest werd het voertuig klemgereden. De bromfiets was niet ingeschreven en niet verzekerd. De bestuurder testte ook positief op drugs.





Ook op de Beringenbaan in Diest liep een bromfietser tegen de lamp. De 25-jarige man uit Diest, kon worden klemgereden op de Grote Baan in Lummen. Zijn voertuig had geen nummerplaat en was niet verzekerd. (KBG)