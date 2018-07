Bromfietser gewond 31 juli 2018

Op de Eduard Robeynslaan te Diest is het zaterdagavond rond 18.30 uur tot een aanrijding gekomen tussen een bromfiets en een wagen. De bromfiets, bestuurd door een 16-jarig meisje uit Scherpenheuvel-Zichem, volgde de rijbaan in de richting van Halen. De wagen, bestuurd door een 69-jarige vrouw uit Diest, volgde de Eduard Robeynslaan en draaide de Bevrijdingsstraat in. Hierbij kwam het tot de aanrijding. De bromfietser kwam ten val en raakte daarbij gewond. Of het slachtoffer er erg aan toe was en naar het ziekenhuis moest voor verzorging, is niet geweten. (KBG)