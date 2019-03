Brandweer helpt dronken bromfietser uit gracht Kristien Bollen

10 maart 2019

Brandweer hielp gisterennamiddag rond 14 uur een 60-jarige bromfietser uit Diest, uit een gracht langs de Diestsestraat te Scherpenheuvel-Zichem. Aan zijn val in de gracht hield de man er geen verwondingen over, hij mocht wel ontnuchteren in een politiecel en hij werd aan een bloedproef onderworpen.