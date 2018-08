Bouw begonnen van twee windturbines langs E314 08 augustus 2018

02u36 0 Scherpenheuvel-Zichem Energieleverancier Aspiravi is begonnen met de bouw van twee windturbines langs de E314 in de Ballaarstraat. Ze komen op de grens tussen Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem, dat voor het eerst een turbine op zijn grondgebied krijgt.

De voorbereidende funderingswerken werden de voorbije maanden uitgevoerd. De onderdelen worden deze week 's nachts aangevoerd op verschillende transporten. De turbines hebben drie wieken, met elk een lengte van 57 meter. De mast bestaat uit vijf delen tussen de 12 en 30 meter die op elkaar gemonteerd worden. Na de levering wordt een grote kraan van 132 meter geplaatst en begint de opbouw. In oktober moeten de twee turbines operationeel zijn.





Ze zullen groene stroom leveren voor 4.500 gezinnen en een CO2uitstoot van 7.198 ton per jaar vermijden. Ze komen in het verlengde van het park met tien turbines, dat in 2011 werd gebouwd langs de E314. Het park bestrijkt de gemeenten Halen, Diest en Bekkevoort en levert groene stroom aan 14.000 gezinnen. "De vennootschap Aspiravi Samen gaat omwonenden met een flyer informeren over de mogelijkheid om te investeren in groene energie", zegt persverantwoordelijke An Schaubroeck. "Deelbewijzen kosten euro125/stuk en je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Eind 2017 telde de vennootschap 2.700 coöperanten, die samen 7,5 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. Meer info hierover op www.aspiravi-samen.be. (VDWT)