Boetieks houden shoppingdagen 21 februari 2018

02u36 0 Scherpenheuvel-Zichem De uitbaters van vier boetieks in het centrum slaan de handen in elkaar voor de eerste editie van hun shoppingsdays.

Boetiek Per Tutti, Lingerie Intensive, La Vita Accessoires en Schoenen Il Pattino geven van donderdag tot en met zondag 10% korting en serveren cava en zelfgemaakte hapjes. Klanten maken kans op een van de tien etentjes bij gastrobar Goesting, die ook meedoet met de actie. De gastrobar zal uitzonderlijk zondag open zijn, net als zaterdag vanaf 12 uur.





"We willen nieuwkomer Goesting een duwtje in de rug geven", zeggen Véronique Jacobs (Intensive) en Loren Vanwilder (Per Tutti), die al tien jaar buren en collega-middenstanders zijn in de August Nihoulstraat.





"We hebben samen al eens een Late night shopping gehouden, al trok die voornamelijk onze vaste klanten aan. In april geven we onze 'beachday', een modeshow langs de vier winkels, waarin onze lente- en zomercollecties getoond worden. Voor ons mogen er gerust modewinkels bijkomen in het nieuwbouwcomplex aan de Zuidervest en de Basilieklaan, maar dan liever geen grote ketens. Om tegen de concurrentie van shoppingstad Diest op te boksen gaan we nog wat verder. We zijn in bespreking met alle andere middenstanders in het centrum om in de loop van 2019 een groot gezamenlijk evenement te houden." (VDWT)