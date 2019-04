Boekenbeurs bij Huize Ernest Claes VDWT

16 april 2019

De dienst Toerisme organiseert een boekenbeurs op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei in het bezoekerscentrum van Huize Ernest Claes, Ernest Claesstraat 152 in Zichem. De boekenbeurs loopt van 9 tot 16 uur. Vanaf 10 uur zijn drankjes en taart verkrijgbaar in de tent van Natuurpunt. Het museum is gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur. Vanaf 13 uur is er een gids aanwezig voor uitleg. Om 13.30 uur vertrekt een begeleide wandeling doorheen de Demerbroeken. Info op 013 77 20 81 of toerisme@scherpenheuvel-zichem.be.