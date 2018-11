Bingonamiddag in Buurthuis Onderons Tom Van de Weyer

06 november 2018

Buurthuis Onderons uit Scherpenheuvel organiseert op zondag 23 december een grote bingonamiddag in zaal De Hemmekes, in de Ernest Claesstraat 34 in Zichem. Iedereen is er welkom vanaf 13.30 uur. Er zijn tal van prijzen te winnen, waaronder stofzuigers, een droogkast, een laptop en smartphone. De opbrengst gaat naar vzw Buurthuis Onderons. Inschrijven kan via 0499/13.55.61, en 0468/01.61.84.