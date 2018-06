Bezorgdheid om zendmasten bij woonwijk VRAAG NAAR ONAFHANKELIJKE METING VAN STRALING TOM VAN DE WEYER

15 juni 2018

02u57 0 Scherpenheuvel-Zichem Twee zendmasten torenen sinds vorige week uit boven gemeenschapscentrum Den Egger. Buurtbewoners vinden het een onverantwoorde keuze. "Ze staan pal naast de kinderdagopvang, de sporthal en een woonwijk. Is hun straling niet schadelijk?" De masten worden en passant wel gebruikt als verlichting voor de parkeerplaats.

De masten van elk 25 meter werden vorige vrijdag opgetrokken door Telenet en Orange. Buurtbewoners hadden nauwelijks iets in gaten van het werk. "In 2015 is de plaatsing niet doorgegaan, maar nu staan er opeens twéé", klinkt het verrast.





"Dit keer nam de stad wellicht het zekere voor het onzekere. Niet alle omwonenden hebben een brief gekregen", zegt Monique Vanden Bergh. "Nu kunnen we niet meer protesteren. Maar waarom zijn ze juist hier gezet, pal naast de kinderdagopvang Baloe? In de wijk wonen veel jonge kinderen. Dit kan voor hen niet gezond zijn. Elders in de gemeente is toch genoeg plaats om zulke dingen neer te planten?"





Een bewoner van de A.Nihoulstraat kreeg wel een brief van de gemeente en diende opnieuw een bezwaar in, zoals in 2015. "Er kwam geen reactie. Ik nam aan dat de bouw dus niet doorging. Ik begrijp wel dat de mobiele ontvangst in de sporthal heel slecht is, maar de mensen die er komen, hoeven niet onder de straling van die masten te wonen."





Meting

Roel Verpoorten in de Koningin Astridstraat blijft voorzichtig. "Over de mogelijke risico's van straling kunnen we ons niet uitspreken, maar er zou toch eens een onafhankelijke meting mogen komen", vindt hij. In 2015 wilde Orange één exemplaar van 36 meter hoogte zetten naast Den Egger. In de nabije straten ging een petitie rond uit protest. Een tachtigtal handtekeningen werd verzameld. Enkele bewoners dienden een bezwaarschrift in. Uiteindelijk gaf het Vlaams gewest geen vergunning, officieel omdat de mast niet 'esthetisch' oogde. Nu is gekozen voor twee kleinere masten, die twee lantaarnpalen vervangen. Er zijn lampen in gehangen, zodat de parking naast Den Egger verlicht is. De masten zijn dus geïntegreerd in de omgeving. De locatie is uitgekozen omdat het volgens de operatoren op een ideale hoogte ligt. "De bevolking hoeft zich geen zorgen te maken. De straling van deze masten is vooraf gemeten en de normen zijn zeer streng", zegt schepen Nico Bergmans (Open Vld). "Ze zijn nodig om te voldoen aan de vraag naar 4G-bereik."





Er staat trouwens al een antenne op de brandweerkazerne, vlak naast de kleuterschool. In Zichem bij de rotonde staat ook een installatie. In Averbode plannen we een mast, maar waar juist is nog niet beslist. De gemeente ontvangt van de operatoren wel wat geld, maar dat zijn hooguit enkele duizenden euro's", aldus Bergmans.