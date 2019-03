Bezembinders kondigen vrijdag nieuwe datum carnavalstoet aan Tom Van de Weyer

18u32 0 Scherpenheuvel-Zichem Carnavalsvereniging De Bezembinders kondigt vrijdag een nieuwe datum aan voor haar carnavalstoet in Schoonderbuken. De stoet had afgelopen zaterdag moeten doorgaan, maar werd omwille van de storm op het laatste moment afgeblazen door burgemeester Claes.

“Dat was een verstandige beslissing”, zegt Tom Staels van CV De Bezembinders. “Gezien de weersomstandigheden was het onverantwoord geweest om de stoet te laten doorgaan. Overal in Schoonderbuken waren zondag dingen gaan vliegen door de sterke rukwinden.”

“We hadden zo lang mogelijk gewacht om te vertrekken. Om 12 uur, twee uur voor de start werd de beslissing genomen door de burgemeester, de politie en de brandweer. 34 carnavalsgroepen zouden meelopen in de stoet. Ze waren op dat moment nog niet allemaal ter plaatse aangekomen.”

“De groepen reageerden begripvol. Door dit afstel lijden we wel verlies. De signalisatie was al betaald, net als Sabam en het verplaatsbare toilet dat was gehuurd voor die dag.”

“De komende weken staan veel carnavals gepland. Het valt dus niet mee een nieuwe datum te prikken, maar we hebben er een in gedachten”, zegt Staels. “Ik hoop dat alle groepen zich dan opnieuw vrij kunnen maken en willen komen. Vrijdag is op het stadhuis de jaarlijkse receptie met de Scherpenheuvelse carnavalsverenigingen. Dan maken we onze nieuwe datum bekend.”