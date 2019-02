Bewoners Voortberg spelen eigen comedy tijdens Zotte Bende Show Tom Van de Weyer

27 februari 2019

19u41 0 Scherpenheuvel-Zichem De bewoners van woonzorgcentrum Voortberg in Testelt beleefden woensdag tijdens de Zotte Bende Show een dolle middag met sketches, muzikale optredens en stand-upcomedy. Onder andere klassiekers van Gaston en Leo passeerden de revue.

“Vijf jaar geleden werd een optreden van een artiest in laatste instantie afgeblazen. De bewoners hadden dan zelf maar hun talenten bovengehaald en een kleine show opgevoerd. Zo is de Zotte Bende Show ontstaan”, zegt woonzorgconsulent Ellen Joos. “Ook de medewerkers, directie en vrijwilligers zetten hun beste beentje voor, met een danspasje of acteerprestatie. De optredens worden al maanden op voorhand besproken en gerepeteerd. Elk jaar is dit de hoogdag geworden in de Voortberg.”