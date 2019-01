Bewoners tweewoonst ontsnappen aan drama maar staan op straat Kristien Bollen

14 januari 2019

16u43 0

In de Processieweg in Keiberg bij Scherpenheuvel-Zichem brak zondagnamiddag rond 17.15 uur een “brandje” uit in een huis van een tweewoonst. Het “zolderbrandje” had echter desastreuze gevolgen. Beide woningen zijn onbewoonbaar, de woning van de familie Vos is er echt heel erg aan toe en moet misschien zelfs worden afgebroken. Een ware ramp voor het gezin van vier.

Peter Vos (45) en zijn echtgenote Rose Ruby (37) wonen al 15 jaar in de Processieweg. Een oudere woning die Peter echter (zoveel mogelijk zelf) renoveerde :” Hier hebben we hard voor gewerkt. Zoveel mogelijk deed ik zelf, andere dingen liet ik over aan specialisten. Het dak was pas vernieuwd, zonnepanelen voor de warmtepomp incluis. Bijna was onze woning volledig gerenoveerd. Een ideaal huis dus voor onze dochters van 11 jaar, eentje van negen maand en onszelf. Gisteren kwam daar dus plots een eind aan. Gelukkig waren we allen beneden in de woonkamer. Toen Ruby een flesje wilde opwarmen voor de allerkleinste viel plots de elektriciteit uit en hoorde ze wat ‘geknetter’. Toen we de deur naar boven open deden, kwam de enorme rook ons al tegemoet. Terwijl Ruby onze kinderen in veiligheid bracht, wilde ik nog naar boven gaan om te gaan blussen. Al snel werd het duidelijk dat dat onmogelijk was door de vele rook en hitte. Wat de brand ook veroorzaakte, het ging enorm snel. Brandweer had de handen vol om het vuur te bestrijden. Ondanks is het huis zo goed als verloren. De dakconstructie is volledig weg waardoor de stabiliteit van de zijmuur zeer twijfelachtig is. De kans is zeer groot dat het huis moet worden afgebroken. Voorlopig mogen we de woning niet meer in. Niet dat er nog veel te redden valt : ofwel is het opgebrand, ofwel zit het volledig onder de roet. Ook de waterschade is enorm. We beseffen maar al te goed dat, ondanks we werkelijk alles kwijt zijn, het anders had kunnen verlopen. Als dit ‘s nachts had voorgevallen of ‘s avonds als de kinderen al waren slapen waren en waarschijnlijk slachtoffers gevallen. Ik vrees dat er geen tijd meer was geweest om nog te kunnen ontsnappen omdat het ‘brandje’ in een mum van tijd uitgroeide in een heuse brand.” Zucht het jonge koppel. “Voorlopig konden we terecht bij mijn broer hier wat verderop in de straat. Van de stad kunnen we wel een noodwoning voorlopig krijgen, maar vrees dat het nog lang zal duren eer de schade hersteld kan worden. Ook onze dochter van 11 is danig onder de indruk van het voorval. Gelukkig is onze jongste van negen maand nog te jong om iets te beseffen.”

Ook al ziet het huis aan de rechterzijde van de woonst er “minder getroffen” uit, is het huis onbewoonbaar. Veronik Bruyninckx en haar partner staan dus eveneens op straat :”Toen de brand uitbrak waren we niet thuis. Een half uurtje na ons vertrek kregen we het slechte telefoontje. Toen we toekwamen was brandweer al ter plaatse. Onze vier katten en hond konden nog tijdig gered worden. Al zijn er nog twee katten ‘vermist’. Door al dat tumult hebben die waarschijnlijk het hazepad genomen. Hopelijk komen de huiskatten snel terug. Vandaag is de schade pas echt duidelijk geworden. De brand sloeg over via de gemeenschappelijke nokbalk. De bovenverdieping is , net zoals het dak zelf, volledig vernield. Alle andere vetrekken liepen rook-en waterschade op. Nu is het eerst zoeken naar een dakwerker die meteen het dak kan herstellen, verder moet de woning binnen zowat volledig ‘gestript’ worden. Volgens de verzekering en eerste raming zal dat minstens zes maand in beslag nemen. Voorlopig hebben we onderdak gevonden bij mijn moeder, al moeten we zoeken naar een verdere oplossing. De gemeente heeft voorlopig voor ons nog geen noodwoning ter beschikking.” zucht de dame.