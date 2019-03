Bewoners mogen meepraten over meerjarenplan tijdens grote inspraakavond Tom Van de Weyer

21 maart 2019

19u19 0 Scherpenheuvel-Zichem Het stadsbestuur organiseert een grote inspraakavond op dinsdag 23 april om 19.30 uur in GC Den Egger. Inwoners kunnen samen met het bestuur brainstormen over het meerjarenplan en de toekomst van Scherpenheuvel-Zichem. Om deelnemers warm te maken wordt de metafoor van een dessertenbuffet uit de kast gehaald.

Tegen eind 2019 maken het stadsbestuur en het OCMW een nieuw meerjarenplan op. Hierin staan de doelstellingen en acties die tussen 2020 en 2025 gerealiseerd moeten worden. “De opmaak van zo’n meerjarenplan kan je vergelijken met het samenstellen van een dessertenbuffet”, schrijft de stad in haar oproep. “Je moet goed nadenken over alle opties en de juiste keuzes maken, zodat iedereen tevreden is.”

“Kiezen we een buffet waar iedereen zijn gading in vindt? Niet iedereen wil taart of gebak. Sommigen mensen kiezen bewust voor gezond en willen fruit. Er zijn er die een kaasschotel verkiezen. Een dessertenbuffet bestaat uit veel ingrediënten, net als een meerjarenplan. We willen een plan dat de noden en wensen van onze inwoners, verenigingen en ondernemers zo goed mogelijk weerspiegelt. We rekenen op hun input om het plan voor de komende jaren mee vorm te geven. Na de inspraakavond zullen we alle voorstellen afwegen en bekijken wat haalbaar is.”

De deuren van Den Egger gaan open om 19 uur. De avond begint om 19.30 uur. Het einde is voorzien om 22.30 uur. Inschrijven vooraf is wel noodzakelijk vóór maandag 8 april via participatie@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 80