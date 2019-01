Beweegcoaches motiveren je tot actiever leven Tom Van de Weyer

31 januari 2019

17u55 0 Scherpenheuvel-Zichem ‘Bewegen op verwijzing’ kan nu ook in Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Bekkevoort en Tielt-Winge. Sara Van Bragt en Nans Luyten zijn de nieuwe beweegcoaches voor deze regio. “Wij dwingen mensen heus niet om te gaan sporten. We laten je gezond bewegen zodat je een actiever en fitter leven kan leiden”, zeggen de dames.

“De huisarts geeft je een verwijsbrief voor ons mee, als die oordeelt dat je wel wat beweging kan gebruiken. Verschillende medische, maar ook andere problemen kunnen aan de basis liggen. Sommige mensen zitten te veel stil, of zouden wat meer buiten mogen komen.”

“Tijdens een kennismakingsgesprek van een uur tasten we af wat een haalbaar beweegplan is. Het is gebaseerd op je mogelijkheden en beperkingen. Je krijgt een schriftje mee om je vorderingen te noteren.”

“We gaan je niet dwingen om je af te beulen in de fitness. De activiteit zijn laagdrempelig, bijvoorbeeld wandelen of werken in de tuin. Je zou heel wat verplaatsingen te voet of met de fiets kunnen doen. Na een tijdje spreken we een tweede keer af om te evalueren hoe het gaat. De bedoeling is dat je aan de activiteit plezier beleeft een positief gevoel overhoudt.”

Het eerste gesprek kost 20 euro, elk bijkomend halfuur 10 euro, met een maximum van zeven uur per jaar. Coaching voor groepen is bespreekbaar. De coaching is gratis voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Meer info op www.bewegenopverwijzing.be.