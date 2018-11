Bestuurster gewond Kristien Bollen

14 november 2018

Op het kruispunt van de Michel Janssensstraat met de Heidestraat in Scherpenheuvel-Zichem vond dinsdagochtend rond 8.30 uur een aanrijding plaats. Een 43-jarige automobilist uit Scherpenheuvel-Zichem kwam uit de Heidestraat en werd in de linkerflank aangereden door een voertuig dat de Michel Janssensstraat volgde. De bestuurder van deze wagen, een 35-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem, werd gekwetst ingevolge de aanrijding en overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Diest.