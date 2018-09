Bestuurders onder invloed 04 september 2018

02u24 0

Verschillende bestuurders werden zaterdag onderschept die reden onder invloed. Omstreeks 1 uur haalde politie een bestuurder uit het verkeer langs de Citadellaan in Diest. De 34-jarige man uit Tielt-Winge legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor de duur van 6 uur.





Rond 1.30 uur controleerde ze een bestuurder in de Kranenburgstraat in Scherpenheuvel-Zichem. De 25-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.





Bij een verkeerscontrole op de Westelsebaan te Scherpenheuvel-Zichem tussen 2 en 2.40 uur werden drie bestuurders positief bevonden aan alcohol. Het betrof een 57-jarige man uit Westerlo, een 38-jarige man uit Diest en een 56-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem. Het rijbewijs van de eerste werd ingehouden voor de duur van 3 uur, van de tweede bestuurder voor de duur van 6 uur.





Het rijbewijs van de laatste werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. (KBG)