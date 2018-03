Bestuurders gewond bij aanrijding 02 maart 2018

Een aanrijding vond dinsdagvoormiddag rond 11 uur plaats op het kruispunt van de Lelielaan met de Basilieklaan in Scherpenheuvel-Zichem. Een 24-jarige vrouw uit Geetbets kwam in aanrijding met een 46-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem. Beide bestuurders raakten licht gewond bij de aanrijding. Eén voertuig bleek niet verzekerd, werd in beslag genomen en getakeld. (KBG)