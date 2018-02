Bestuurder onder invloed 23 februari 2018

02u37 0

Een bestuurder is eergisterennacht rond 1.15 uur uit het verkeer gehaald in de Vossekotstraat. De 53-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem legde een positieve ademtest af. Hij had te veel gedronken en dus werd zijn rijbewijs voor drie uur ingehouden.





(KBG)