Bestuurder onder invloed van drugs 16 mei 2018

De politie heeft maandag omstreeks 13 uur een bestuurder uit het verkeer gehaald in de Ernest Claesstraat in Scherpenheuvel-Zichem. De 26-jarige man uit Herselt had drugs gebruikt en moest zijn rijbewijs meteen afgeven voor een periode van vijftien dagen. (KBG)