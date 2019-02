Bestuurder negeert stoplicht overweg Kristien Bollen

19 februari 2019

15u43 4

Politie Demerdal DSZ haalde deze ochtend rond 7.30 uur een bestuurder uit het verkeer die de rode verkeerslichten negeerde aan de spooroverweg te Zichem en daarop aan een controle probeerde te ontkomen.

Omstreeks 7.30uur reed een interventieploeg op de Ernest Claesstraat te Zichem in de richting van het centrum. Zij moesten halt houden voor de spooroverweg waar de rode verkeerslichten begonnen te knipperen. Even later kwam een voertuig uit de richting van het centrum, negeerde de rode knipperlichten en reed over de overweg. De slagbomen sloten net na zijn passage.

De interventieploeg maakte rechtsomkeer en met behulp van zwaailichten en sirene werd de achtervolging ingezet. Het voertuig verhoogde z’n snelheid aanzienlijk. De achtervolging duurde tot op de Reppelsebaan, waar het voertuig gehinderd werd door een vrachtwagen.

Na contactname met het Parket in Leuven mocht de 26-jarige bestuurder uit Tielt-Winge zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren.