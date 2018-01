Bestuurder lichtgewond 23 januari 2018

In de Tiensestraat te Scherpenheuvel-Zichem is zondagochtend rond 9.30 uur een ongeval gebeurd. Een wagen, bestuurd door een 25 jarige vrouw uit Scherpenheuvel- Zichem, volgde de Pelgrimstraat in de richting van Testelt. Ter hoogte van het kruispunt met de Tiensestraat begon het voertuig te slippen. Het voertuig kantelde en eindigde op de rechterflank in de voortuin van een woning. De bestuurster raakte lichtgewond. (KBG)