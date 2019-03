Bestuurder betrapt met gestolen nummerplaat Kristien Bollen

27 maart 2019

Op de Dijk in Testelt controleerde gisternamiddag een 40-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem. Die verplaatste zich met een bromfiets die voorzien was van een gestolen nummerplaat. Het voertuig was niet verzekerd en niet ingeschreven. De man was niet in het bezit van een rijbewijs, hij legde bovendien een positieve speekseltest af.