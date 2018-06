Beste stappers van Vlaanderen in Huize Levensruimte 27 juni 2018

02u30 0

Huize Levensruimte mag zich de meest fitte werkplek van Vlaanderen noemen. Met zijn allen hebben de tien medewerkers 3.502 kilometer gestapt op de werkvloer, een afstand van Averbode tot Groenland. De vzw van Bijzondere Jeugdzorg is dan ook terecht winnaar van de 10.000-stappenclash van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Gemiddeld zetten ze 18.678 stappen per dag. "We hebben de clash gekoppeld aan een interne wedstrijd tussen onze verschillende afdelingen", zegt preventieadviseur Jo Vandenbergh. "De hele maand mei stond bij ons bewegen centraal. We hebben elkaar gestimuleerd om met de fiets te komen en te gaan wandelen in de buurt." (VDWT)