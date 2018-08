Benefiet helpt Ilse dure kuur te betalen ILSE ZET STRIJD TEGEN KANKER VOORT MET BEHANDELING IN KEULEN TOM VAN DE WEYER

10 augustus 2018

02u35 0 Scherpenheuvel-Zichem De artsen in Leuven gaven haar behandeling op, maar Ilse Renders (36) zet haar strijd tegen kanker verder in Keulen. Die kuur kost 51.000 euro. Daarom wordt in het weekend van 25 en 26 augustus in Scherpenheuvel een grote benefiet voor Ilse gehouden, met een barbecue en rommelmarkt.

"Op 14 februari van dit jaar zijn we getrouwd. Ik vroeg haar ten huwelijk in Keulen, waar we op citytrip waren", zegt echtenoot Dimitri Frederickx (38). Het echtpaar moest vorige maand in heel andere omstandigheden naar Keulen. Ilse is er een kuur gestart in een privé-ziekenhuis. De immunotherapie bestaat uit een vaccin dat helemaal is afgestemd op haar lichaam. Mogelijk is het haar laatste redmiddel.





Haar gevecht tegen kanker begon in november 2013, toen ze een epilepsieaanval kreeg. In 2016 gebeurde dit opnieuw. Onderzoek wees uit dat ze twee hersentumoren had. Ze onderging in Leuven een operatie, bestraling en chemotherapie. Begin 2017 kon ze deeltijds terug aan het werk, maar in juni werd weer een tumor gevonden. Opnieuw ging Ilse onder het mes en volgde een intensieve chemokuur. In mei van dit jaar herviel ze. De traditionele behandelingen in het UZ Gasthuisberg werden stopgezet. Enkel dokter Van Gool in Keulen kan misschien nog redding bieden. Zijn behandeling is baanbrekend, maar erg duur. Niettemin grepen Ilse en Dimitri de kans. "Al onze energie steken we in deze strijd. Er is geen tijd meer voor de prettige dingen." Ilse is erg moe en slaapt veel. "Ik neem elke dag 24 pillen die me suf maken. Vroeger gingen we veel wandelen, maar mijn spieren verzwakken." Dimitri werkt maar deeltijds meer, om het huishouden te doen en te zorgen voor de kinderen Kobe (5) en Mirthe (3). "In het begin durfden mensen niets te zeggen, maar sinds de benefiet bekend werd, komt er iets los. Uit alle hoeken krijgen we aanbod om te helpen. Onze buurvrouwen verkopen snoep op de markt. Op het bedrijf waar Dimitri werkt worden meer dan 1.000 wafels verkocht. De ouderraad van de kleuter- en basisschool Onze Lieve Vrouw gaat een rommelmarkt houden."





Hoopgevende sessies

Het geld is nodig want de therapie kost 51.000 euro. Nadien zou het jaarlijks nog 50.000 euro kosten aan nazorg. "Op 28 augustus gaan we terug naar Keulen. De eerste sessies waren hoopgevend. Het vaccin bevat 22 miljoen cellen die de kankercellen aanvallen. De artsen hadden gehoopt op minstens 5 miljoen. Er is een andere patiënt die ermee aan de betere hand is. Dat sterkt ons."





De rommelmarkt gaat door op zaterdag 25 augustus van 11 tot 19 uur in de basisschool in de Rozenkranslaan. Zondag 26 augustus is er de grote barbecue op het terrein van KWB Scherpenheuvel in de Spordel. Inschrijven doe je voor 19 augustus. De opbrengst van beide evenementen gaat naar de behandeling van Ilse. Alle info vind je op de facebookpagina 'Life of Ilse & her family'. Vrije giften zijn welkom op het nummer BE12 0359 9011 3292.