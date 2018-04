Aspiravi start met bouw twee windturbines langs E314 06 april 2018

02u32 1 Scherpenheuvel-Zichem Energieproducent Aspiravi start met de voorbereidende werken voor de bouw van twee windturbines langs de E314. Eén turbine komt in de Ballaarstraat, op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, de andere aan het afrittencomplex van de snelweg in Bekkevoort.

Er worden toegangswegen aangelegd en werkvlakken voor de kraanopstelling. In april worden de funderingswerken gestart. De opbouw gebeurt in de zomer. In oktober van dit jaar zouden de windturbines operationeel moeten zijn.





De nieuwe modellen hebben een hoogte van 119 meter en wieken met een lengte van 57 meter. Ze schakelen zichzelf uit als er slagschaduw ontstaat. Samen leveren de turbines groene stroom voor 4.500 gezinnen. Langs de snelweg E314 in Halen, Diest en Bekkevoort staan sinds 2011 al tien turbines van Aspiravi. Het bedrijf heeft een aanvraag lopen om nog een windturbine te zetten in de Mortelstraat in Webbekom.





"Omwonenden kunnen mee investeren in de opbrengsten van onze groene energie", zegt woordvoerder An Schaubroeck. "Alle inwoners van Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem ontvangen kortelings een flyer met informatie over het windenergieproject en de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen." Deelbewijzen kosten 125 euro per stuk. Je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Alle info op www.aspiravi-samen.be.