Annelies Ooms (N-VA) volgt Verboven op 15 maart 2018

Annelies Ooms (35) legt volgende donderdag de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor de N-VA. Ze volgt Hans Verboven op, die om professionele redenen zijn mandaat ter beschikking stelt. Ooms woont in Testelt, is gehuwd en heeft twee kinderen. Ze is leerkracht verpleegkunde in Mechelen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze aangeduid als derde opvolger, na Xavier Lesenne en Johan Everaerts. Beiden kozen voor een zetel in de OCMW-raad.





"De voorbije jaren ging een groot deel van mijn aandacht naar mijn werk als leerkracht, maar ik stond klaar om voor de verkiezingen in oktober weer op te komen", zegt Ooms. "Als nieuw raadslid kan ik mij goed inwerken."





Raadslid Verboven trok in 2012 mee aan de kar van N-VA, dat als nieuwkomer in de gemeente vijf zetels haalde. Hij stopt ermee uit tijdsgebrek. "Ik ga een nieuwe professionele uitdaging aan. Hierdoor heb ik tijdens de week weinig tijd. De komende verkiezingscampagne kan er niet meer bij. De vrije tijd die me nog rest wil ik aan mijn gezin besteden. De partij kan achter de schermen wel nog op mijn raad en steun rekenen." (VDWT)