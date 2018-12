Amnestieperiode van vuurwapens loopt op zijn einde, 120 bezitters aangerschreven



Kristien Bollen

14 december 2018

17u35 0

Nog tot 31 december 2018 kunnen wapenbezitters, die volgens het centraal wapenregister (CWR) nog niet in regel waren, zich op afspraak aanbieden bij de politie.

Naast de vrijwillige afstand kan alsnog een vergunning aangevraagd worden. Wanneer het wapen verkocht werd of verloren is gegaan, wordt er een proces-verbaal opgesteld. In sommige gevallen dient na onderzoek slechts een administratieve aanpassing doorgevoerd te worden in het CWR.

In Diest werden hiervoor 45 personen aangeschreven, in Scherpenheuvel-Zichem 75.

Op de eerste afspraak boden er zich in Diest al 16 personen aan en werden er 9 vuurwapens vrijwillig afgestaan.

In Scherpenheuvel zijn er sinds begin december al 17 aanvragen voor regularisatie binnengekomen. Er werden 24 wapens binnengebracht voor vrijwillige afstand en er werden 5 pv’s voor verlies opgesteld. Van begin dit jaar tot heden werden er in Scherpenheuvel 30 aanvragen tot regularisatie genoteerd en werden 45 wapens binnengebracht voor vrijwillige afstand.

Voor deze laatste kans om een illegaal vuurwapen te regulariseren, voorziet politie Demerdal-DSZ extra capaciteit.