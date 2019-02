Allessia Claes (N-VA) op plaats zes voor Vlaams Parlement VDWT

07 februari 2019

17u21 0

Allessia Claes (37) staat op de zesde plaats voor N-VA voor het Vlaams Parlement, bij de verkiezingen van 26 mei. Claes is gemeenteraadslid en fractieleider in Scherpenheuvel-Zichem. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd ze op drie na de populairste politicus van haar gemeente. In 2014 stond ze op de kieslijst voor de Kamer. Ze werkt als raadgever op het kabinet van minister Ben Weyts, die de lijst voor het Vlaams Parlement trekt. Lijstduwer is Willy Segers, burgemeester van Dilbeek.