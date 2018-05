Alles netjes op bij Goesting, dankzij app 'Too Good to Go' 19 mei 2018

02u29 0 Scherpenheuvel-Zichem Bij Gastrobar Goesting kan je vanaf dit weekend maaltijden die zijn overgebleven komen afhalen aan halve prijs. Je bestelt en betaalt via de nieuwe app 'Too Good to Go'. "Verspilling van al die mooie verse producten is zonde", zegt cheffe Michèle Huber.

"Mensen die op restaurant gaan kunnen vaak kiezen uit een heel boek vol vlees- en visgerechten. Wij houden het bewust bij een kleine kaart, omdat we enkel kraakverse producten op het bord willen brengen, die dagelijks van de hand gaan", zegt Huber. "Op sommige dagen is het moeilijk inschatten wat de klanten zullen kiezen. Onlangs bestelde zowat iedereen vis en hadden we van het vlees heel wat over. Dat eten we dan zelf op, want het is pure verkwisting om het weg te gooien."





Dankzij 'Too good to Go' raken de schotels die op overschot raken alsnog verkocht, aan 50%. "Aan het eind van de service, rond half acht 's avonds, kijk ik wat er zal overblijven uit de voorraad en publiceer dit op de app. Klanten die interesse hebben maken hun bestelling. Betalen gaat ook via deze weg. Ik bereid de maaltijd voor hen. De klant kan ze tussen acht en tien hier komen afhalen, in een handig doosje voor in de microgolf. Je krijgt er een kleine instructie bij voor de afwerking. Over de asperges bijvoorbeeld moet je nog wat gesmolten boter doen."





De app is recent ontwikkeld in Denemarken. Begin dit jaar zijn restaurants in Leuven en Gent gestart met 'Too Good to Go'. Goesting is het eerste restaurant in onze regio dat ermee werkt. Je kan de app gratis downloaden via https://toogoodtogo.be/ (VDWT)