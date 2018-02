Albert I herdacht aan oorlogsmonument 17 februari 2018

02u27 0 Scherpenheuvel-Zichem Zo'n twintig oudstrijdersverenigingen uit onder andere Lubbeek, Zoutleeuw, Kortenaken, Veltem-Beisem en Rotselaar woonden vrijdag de herdenkingsceremonie bij voor koning Albert I.

Voorafgaand werd in de basiliek een eucharistieviering gehouden. Bij het gedenkteken van de Scherpenheuvelse oorlogsslachtoffers legde burgemeester Manu Claes (CD&V) bloemen neer. "Koning Albert stond na de Eerste Wereldoorlog in voor belangrijke politieke hervormingen, zoals het algemeen enkelvoudig stemrecht en de erkenning van de vakbonden." Claes dankte Karel Majchrowicz, om in navolging van José Sannen deze viering opnieuw mogelijk te maken. "We hopen de nagedachtenis aan Albert I de komende jaren te kunnen verder zetten." Tot slot werden The Last Post en het Belgisch volkslied gespeeld. (VDWT)