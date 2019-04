Al 160 deelnemers voor ‘Samen bewegen’ Tom Van de Weyer

04 april 2019

14u05 2 Scherpenheuvel-Zichem De Sportdienst en het OCMW organiseren voor de negende keer ‘Samen bewegen’. De deelnemers kunnen op een laagdrempelige manier werken aan hun gezondheid en tegelijk sociale contacten leggen. 160 mensen schreven zich al in voor de eerste reeks sportieve activiteiten.

Er zijn vijf activiteiten die elk zes keer worden gehouden in april, mei en juni: wandelen, petanquen, krolfen, fietsen en leren fietsen voor volwassenen. Telkens zijn begeleiders aanwezig. Donderdag stond het wandelen in Averbode op de agenda. Naargelang het tempo en afstand zijn er vier groepen, die 4, 6, 8 en 10 kilometer wandelen in de bossen van de Merode. Samenkomst en start is bij de sporthal.

Bij het petanquen en krolfen wordt een recreatief tornooi gehouden op de terreinen aan de sporthal in Scherpenheuvel. De spelregels zijn gemakkelijk zodat iedereen kan meedoen. De fietslessen zijn aan de zaal De Keyt in Messelbroek, waar ook de fietstochten vertrekken.

De activiteiten zijn telkens van 13 tot 15 uur. Nadien wordt nog even nagebabbeld met een koffie. Deelnemen is gratis en voor iedereen. Voor meer info en inschrijvingen neem je contact met Kaatje Jacobs, 013 61 98 62 of sportdienst@scherpenheuvel-zichem.be.

De precieze data kan je vinden op www.scherpenheuvel-zichem.be/samenbewegen