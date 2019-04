82-jarige fietser zwaargewond Kristien Bollen

06 april 2019

Op de Sprinkhaanstraat te Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) gebeurde gisterenmiddag rond 11.30 uur een ongeval. Een 82-jarige fietser uit Scherpenheuvel-Zichem fietste in de richting van de Vorststraat en kwam ten val. Hij werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een 84-jarige uit Scherpenheuvel-Zichem reed met de auto in dezelfde rijrichting. Het voertuig kwam op een bepaald moment in aanraking met de fiets. De omstandigheden zijn momenteel onduidelijk. De autobestuurder werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. Het Parket van Leuven stuurde het labo en een deskundige ter plaatse.