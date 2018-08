81-jarige man zwaargewond bij aanrijding 25 augustus 2018

02u26 0 Scherpenheuvel-Zichem Een 81-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem is vrijdagnamiddag omstreeks 15.30 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Lubbeekstraat in Pellenberg.

De bestuurder van een wagen, een 81-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, reed het kruispunt op zonder voorrang te verlenen. Daarop reed de vrachtwagenbestuurder, een 49-jarige man uit Lubbeek, vol in de flank van de wagen. De 81-jarige man moest door de Leuvense brandweer uit het voertuig geknipt worden. In de wagen zat ook de vrouw van de bestuurder. De 82-jarige dame uit Scherpenheuvel-Zichem werd lichtgewond afgevoerd maar haar verwondingen vielen best mee. Even werd er gevreesd voor het leven van de autobestuurder, maar dat bleek ongegrond. De man werd zwaargewond en met pijn aan het been naar het Gasthuisbergziekenhuis gebracht. Hij verkeerde echter nooit in levensgevaar. (ADPW)