8-jarig meisje gewond bij ongeval met vlucht

26 november 2018

18u36

Op de Ernest Claesstraat in Scherpenheuvel-Zichem gebeurde zaterdagnamiddag rond 14 uur ter hoogte van woning nr 11 een ongeval tussen een auto en een voetganger. De voetganger, een 8-jarig meisje uit Herk-de-Stad, stak de rijbaan over tussen de voertuigen die in een file aanschoven in de richting van de Markt. Ze werd aangereden door een voertuig dat in de richting van Averbode reed. Het aanrijdende voertuig pleegde vluchtmisdrijf. Het meisje werd zwaar gewond overgebracht naar het AZ te Diest. Niettegenstaande de file boden er zich (nog) geen getuigen aan.