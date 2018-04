6.000 euro boete voor danscafé 2BE na negeren rookverbod 26 april 2018

Danscafé 2BE in Diestsestraat in Scherpenheuvel-Zichem is veroordeeld tot een boete van 6.000 euro omdat het de rookwetgeving met de voeten trad. Controleurs van de FOD Volksgezondheid stelden in 2015 vast dat klanten er binnen mochten roken en dat er asbakken geplaatst werden op de toog en tafels in het café. Ook uitbater Marc R. werd zelf verantwoordelijk gesteld. Hij kreeg een maand cel en een boete van 1.200 euro. Op 21 december vorig jaar werd het faillissement aangevraagd. (KAR)