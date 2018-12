28 maanden cel voor veelpleger die kerstavond vergalde Stefan Van de Weyer

17 december 2018

15u46 0 Scherpenheuvel-Zichem Een veertiger werd door de Leuvense strafrechter tot 28 maanden cel veroordeeld naar aanleiding van zeven inbraken, drie diefstallen en drie gevallen van vandalisme gepleegd in Diest, Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem en Hasselt. De man vergalde eigenhandig de kerstavond van 2017 voor een gezin in Scherpenheuvel-Zichem door er alle kerstcadeau’s te stelen. Dat was nog niet genoeg, want ook de decoratie, snoep en sterke drank in de woning aanwezig maakte hij buit. Hij werd in de zomer van 2018 opgepakt.

Op de avond van 24 december 2017 maakte hij in een woning in Scherpenheuvel-Zichem onder andere vier dvd-boxen, een playstation 3 met acht spelletjes, twaalf andere videospelletjes, een Wii-spel, vier playstationcontrollers, snoep, twee loodjesgeweren, theelichtjes, kaarsen, beelden, decoratiemateriaal, twee flessen gin en een staande lamp buit. De man die momenteel in de Leuvense Hulpgevangenis zit was niet aan zijn proefstuk toe.

“Zijn strafregister is ruim gevuld met ettelijke verkeers-, drug-, gewelds- en vermogensgerelateerde misdrijven. Zijn daden dragen bij tot het onveiligheidsgevoel in de maatschappij. Hij dient zich te schikken naar de normen en waarden die in deze maatschappij gelden. Dit normbesef is bij hem niet aanwezig. Hij heeft al lange tijd geen vaste woonplaats meer en slaagt er niet in om zijn leven op een positieve manier in te vullen. De gepleegde feiten zijn louter gepleegd uit geldgewin, waarbij deze een enorme overlast bezorgen aan de gedupeerden. Zijn handelingen in combinatie met zijn persoonlijkheid, maken dat hij een gevaar vormt voor de openbare veiligheid. De feiten zijn zeer ernstig en beklaagde bevindt zich in staat van wettelijke herhaling”, oordeelde de rechter. Buiten 29 maanden cel kreeg de veelpleger 800 euro boete en moet hij ongeveer 1.450 euro betalen aan vijf gedupeerden.