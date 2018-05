1 mei voorbode voor druk bedevaartseizoen VOETTOCHT NAAR SCHERPENHEUVEL OPNIEUW POPULAIR TOM VAN DE WEYER

02 mei 2018

02u31 0 Scherpenheuvel-Zichem De drukte op 1 mei voorspelt een heel goed bedevaartseizoen. Te voet naar Scherpenheuvel komen, is weer helemaal in trek. "Verenigingen knopen weer met de traditie aan, om hun jubileum te vieren of als eerbetoon aan zieke of gestorven leden", zegt pastoor Luc Van Hilst.

Het fanatieke imago dat de bedevaarten in vorige generaties hadden gekregen is verdwenen. Maar vandaag komen zelfs niet-gelovigen Maria begroeten. "De bedevaarders komen nu het hele seizoen lang, in kleinere groepjes en vaak onaangekondigd. Ze zijn spontaan gegroeid, uit solidariteit met vrienden waarvan iemand ziek of overleden is", zegt van Hilst.





Hoewel de drukste dagen deze maand nog moeten komen (op Pinksteren en Hemelvaartsdag red.), telde onze redactie gisteren al heel wat groepen wandelaars uit onder meer Langdorp, Schoonderbuken, Lede, Tongerlo en Vorselaar. De scouts uit Merksem arriveerde met bijna 100 jongeren.





De 'bende van Tervant' zijn vrienden uit Paal-Beringen. "Iemand van onze kennissen die in het ziekenhuis ligt, willen we met deze tocht een hart onder de riem steken. We zijn niet religieus geïnspireerd, maar toch heerst het gevoel dat je dit moet gedaan hebben." De chiro van Neerlinter strijkt met 38 wandelaars neer. "We hebben vijf uur gestapt om onze vlag tot bij de basiliek te brengen", zegt Veerle Vandeput. "We vieren ons 50-jarig bestaan en dat is een goede aanleiding om deze tocht weer eens te doen. Voortaan komen we ieder jaar naar hier."





Bij de kapel van de offerkaarsen is het aanschuiven. Mensen branden meerdere kaarsen tegelijk, voor al hun familieleden. "De nieuwe kapelletjes zijn veel comfortabeler dan de houten kapel", klinkt het. Het nieuwe priesterhuisje is vorige maand eindelijk in gebruik genomen. Eerwaarde Heer Janssens heeft er de handen vol met de wijdingen. "Ik zegen auto's, maar ook fietsen, kaarsen en huisdieren." Een vespaclub uit Leuven en de motorclub Tramrijders uit Berlaar komen er hun voertuigen laten zegenen. "We zijn hier ter nagedachtenis van onze oprichter, die vorig jaar bij een motorongeluk om het leven kwam."





Overnachten

De groepen wandelaars rusten uit in onthaalcentrum De Pelgrim, waar ze picknicken, douchen en de terugweg aanvatten. "Velen bezoeken ook de misvieringen, of houden in onze kapel hun bezinningsmoment. Het religieuze aspect blijft zeker bestaan", zegt pater André Keppens van De Pelgrim. "Een groep van twintig uit Maastricht zijn de enige slaapgasten die we vandaag ontvangen. Vorige week al hadden we bedevaarders uit Leest en Diegem die bleven overnachten. Met Pinksteren zijn onze 140 bedden volgeboekt, dan staan er vijf grote bedevaarten gepland. Vandaag was slechts een voorbode voor een drukke meimaand."