"Zowat alle pc's voor de kinderen zijn weg" BASISSCHOOL DEN HULST WEET HET EVEN NIET MEER NA TWEEDE INBRAAK KRISTIEN BOLLEN

26 april 2018

02u51 0 Scherpenheuvel-Zichem Basisschool Den Hulst weet het even niet meer. Nadat dieven vorige maand aan de haal gingen met laptops, tablets en fototoestellen, werd deze week opnieuw een hoop materiaal gestolen. "We zijn zowat alles kwijt", zucht directrice Martine Bergmans.

Amper een maand geleden kreeg de school in de Hulststraat al ongewenst bezoek. De buit was toen al niet min: laptops, tablets, fototoestellen, geld,... En dinsdag bleek dat scenario zich nog eens herhaald te hebben. De daders braken op dezelfde wijze binnen en namen deze keer de resterende laptops mee, alsook een fototoestel, een computer, een geluidsinstallatie en twee gitaren. Een zware streep door de rekening, want de leerlingen werken anno 2018 natuurlijk vaak met computers, laptops en dergelijke. Hoe het nu verder moet, is voorlopig een groot vraagteken.





"In al die jaren hebben we nog nooit een inbraak gehad", vertelt directrice Martine Bergmans, die zowat 120 kleuters en leerlingen in de lagere school onder haar hoede heeft. "Maar sinds de nieuwe turnzaal gebouwd werd, zijn we blijkbaar 'bereikbaarder' voor criminelen. Aan de achterkant van de site is heel wat struikgewas verdwenen in functie van de nieuwbouw en ze zijn ook deze keer langs daar gekomen. Vorige keer konden ze een schuifraam forceren, deze keer braken ze binnen via een kantelraam. Ik vrees ook dat we niet met amateurs te maken hadden, want ze wisten precies hoe ze die ramen open konden breken. Of het mogelijk om dezelfde daders gaat? Ach, de kippen hebben het waarschijnlijk wel gezien, want ze zijn via hun terrein gekomen. Maar die beestjes kunnen natuurlijk geen duidelijke beschrijving geven..."





Steun uit onverwachte hoek?

"Feit is wel dat we zowat alle materiaal kwijt zijn", zucht Bergmans. "Vooral in het vijfde en zesde leerjaar wordt er in groepjes van drie met de computer of tablet gewerkt. Dat zal nu niet meer lukken... Wie doet nu zoiets? Zelfs de geluidsinstallatie die we bij zowat elke activiteit of feestje gebruiken, is weg. Elk fototoestelletje moest mee..."





De directie hoopt op steun uit onverwachte hoek. "Mocht er een bedrijf zijn dat wat oudere laptops of tablets heeft die niet meer gebruikt worden?", oppert Bergmans. "Dat zou een droom zijn. Het moeten zeker niet de nieuwste snufjes zijn, als ze maar functioneren. Het belangrijkste is dat de kinderen er iets mee kunnen leren. En het zou welkom zijn, want we moeten al onvoorzien veel geld uitgeven om een alarminstallatie te laten plaatsen. Want dit willen we geen derde keer meemaken."