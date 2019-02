“Zoek alle mogelijk hulp om kerk nog te redden van ondergang” Eerste fase van restauratie kost gemeente onbetaalbare 2,9 miljoen Tom Van de Weyer

01 februari 2019

11u46 0 Scherpenheuvel-Zichem Burgemeester Manu Claes (CD&V) doet een wanhopige oproep aan de gemeenschap om de Sint-Eustachiuskerk te redden. De zwaar vervallen kerk in stand houden kost de gemeente 2,9 miljoen. Voor een grondige restauratie is nog eens 8 miljoen nodig. “Zulk monsterbedrag hebben wij gewoon niet.” De oppositie spoort hem aan om fondsen te werven.

Het goede nieuws is dat het restauratiedossier voor de kerk in december eindelijk werd ingediend bij Onroerend Erfgoed. “Het zal zeker worden goedgekeurd. In 2020 kunnen we aanbesteden”, zegt Claes. “Maar dan begint het pas. In de eerste fase moet de kerk gestabiliseerd worden. De glasramen en kunstobjecten worden in veiligheid gebracht. Dit alleen kost 5,2 miljoen, waarvan de gemeente zelf 2,9 miljoen oplegt. Dat geld hebben we simpelweg niet. Om maar te zwijgen van de eigenlijk restauratie, die zal naar schatting 8 of 9 miljoen kosten. Dan kunnen we de gemeente net zo goed opdoeken.”

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang nemen geen genoegen met de gelaten houding van Claes. “Jullie hadden al veel eerder een aanvraag moeten doen om 80% subsidie te krijgen. Roep alle mogelijke hulplijnen in”, dringt Allessia Claes (N-VA) aan.

“De kerk glijdt naar de afgrond, precies wat de Maagdentoren overkwam in 2006”, waarschuwt Joris De Vriendt (Vlaams Belang). “Onze gemeente slaat internationaal een modderfiguur als straks ook dit monument instort. De dorpskerken in ijzerzandsteen zijn onze bevolking heel dierbaar is. Zet een erfgoedproject op touw. Dat gaat hier zeker steun vinden. Ga ook eens naar Brussel en laat uw invloed daar gelden.”

Hoe staat het intussen met de openbare veiligheid rond het bouwwerk? “De kerk is vandaag nog toegankelijk, met uitzondering van de zuidelijk beuk, maar dat zou kortelings kunnen veranderen. Het studiebureau doet nu een nieuw onderzoek naar de stabiliteit”, zegt Claes.

“De burgemeester is moedeloos. Hij lijkt niet aan de restauratie te willen beginnen”, zegt Leo Lemmens van de kerkfabriek. “Het is te gemakkelijk om te zeggen dat er geen geld meer over is om de gemeente te onderhouden. Er is al zo veel uitgegeven aan vooronderzoek en oplapwerk. Laten we dit stukje geschiedenis uiteindelijk maar gecontroleerd instorten? Claes twijfelt omdat we de draagwijdte van het project niet kennen. Hij moet harde garanties afdwingen bij de architecten en Erfgoed. Als we een precieze kostprijs hebben, kunnen we ons daar tenminste op richten.”

“Binnen de kerkfabriek bespreken we mogelijkheden om bijkomend geld te verwerven”, zegt Lemmens. “We denken onder meer aan een film over de kerk. Onze inwoners gaan zeker bijdragen aan een fonds of crowdfunding. Een afgang zoals die van de Maagdentoren willen ze geen tweede keer meemaken.”