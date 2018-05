"Zo ver mogelijk op liter benzine" STUDENTEN RIJDEN MET ZELFGEBOUWDE WAGEN ECOLOGISCHE AUTORACE TOM VAN DE WEYER

29 mei 2018

02u55 0 Scherpenheuvel-Zichem Tien studenten van de hogeschool Thomas More vertrekken naar Parijs om mee te rijden in de ecologische autorace Shell Eco Marathon. Met hun zelfgebouwde wagen proberen ze zo ver mogelijk te rijden met één liter brandstof. Klasgenoten Brent Heylen (22) uit Scherpenheuvel-Zichem en Wout Versin (22) uit Hoegaarden maken deel uit van het raceteam.

De voorbije weken heeft Brent aan de wagen gesleuteld om hem zo licht mogelijk te maken. "Overbodige onderdeeltjes en kantjes heb ik weggehaald en veel aluminium gebruikt. Alleen wat echt bruikbaar is blijft over. Het koetswerk bestaat uit carbon. We hebben verschillende onderdelen uit plastic geprint met de 3D-printer. De wagen is 60% lichter geworden tegenover vorig jaar." Toen deed Thomas More met hetzelfde model mee aan de race, maar werd de finish niet gehaald. Na enkele kilometers was de benzine al op.





"We hopen dit jaar wel een geldige poging neer te zetten. Minstens 16 kilometer moet de wagen het uitzingen. Op het circuit van Parijs betekent dat tien rondjes. Andere universiteiten in Amerika zitten al veel verder in het onderzoek naar zuinig rijden. Zij raken al 500 kilometer ver. Voorlopig kunnen we daar nog niet aan tippen", klinkt het bij de twee studenten, die allebei Ontwerp- en Productietechnologie studeren aan Thomas More.





Terwijl Brent zorgt voor de onderdelen, zal Wout de wagen besturen. "Dat doe ik elektronisch, met sofware die de gastoevoer berekent. Zo wordt een minimum aan brandstof versplit. Ik ben chauffeur want ik ben de lichtste van het gezelschap. Ik heb ook meegewerkt aan de ophanging en aandrijving. Met onze wagen kan je trouwens veilig op de openbare weg komen. Hij heeft ruitenwissers en alles", zegt Wout.





Door de keuring

Gisteren vertrok het Eco Drive Team vanuit de campus De Nayer naar Parijs. "Woensdag en donderdag moet de auto door de technische keuring, leggen we de eerste testen af en worden de laatste details bijgewerkt. De wedstrijd zelf is op donderdag en vrijdag."





"Een enorme trofee zoals bij formule 1 is niet aan de race verbonden, maar we krijgen wel de kans om relevante ervaring op te doen in ontwerpen. Je leert een prototype van begin tot eind uitwerken. Alle vormen van productie komen aan bod, van het ontwerp in de computer tot onderdelen scannen, printen en schaalmodellen maken."





"Vorig jaar mochten we als troostprijs een dag gaan kijken in de fabriek van Ferrari in Italië. Er zijn stageplaatsen vrij en sommigen van ons hebben gesolliciteerd."