"Ze zijn zó fier als ze het kunnen" CIRCUS PICOLINI LEERT KINDEREN VZW DE SCHOMMEL JONGLEREN TOM VAN DE WEYER

31 juli 2018

02u24 0 Scherpenheuvel-Zichem Circus Picolini strijkt deze week neer in de tuin van vzw De Schommel. De kinderen oefenen de hele week circusacts en aan het eind tonen ze hun kunsten in een privévoorstelling. "Het vraagt veel oefening, maar op het einde zijn ze fier dat ze het kunnen."

De Schommel is een centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning van Kind en Gezin. 24 kinderen tot 12 jaar, die door hun moeilijke gezinssituatie niet thuis kunnen verblijven, worden er opgevangen. "Elke zomer bedenken we een sportkamp voor hen", zegt gezinsbegeleidster Tinny Laeveren. "We brengen hen in contact met een andere leefwereld, wat helpt bij hun integratie. De voorbije jaren hebben we dans en voetbal gedaan, turnen bij Thor en kamperen bij 't Kadolleke in Zichem. Circus is eens wat nieuws. Het vergt best veel van hen, want er komt heel wat oefening bij kijken."





Het circus staat er dankzij de sponsoring van de Sinkenskoers in Averbode en de acties van Music for Life, die 3.000 euro opbrachten. De tent van Picolini staat ook open voor de vzw Levensruimte, een andere voorziening in Averbode die kinderen en jongeren opvangt. Dertig kinderen tussen vijf en twaalf doen mee aan het circuskamp.





Vuurspuwen

In vier dagen leren de cursisten enkele basistrucs van het jongleren. Animator Jasper Cauwbergs (25) leidt de lessen in goede banen. "Als kind deed ik zelf mee aan het circuskamp van Picolini. Ik had het jongleren in de vingers en werd gevraagd om als vrijwilliger les te geven. Circusdirecteur Dennis Hartmann is een goede vriend van me." Jasper wordt geassisteerd door zijn vriendin Laura. "We hebben elkaar leren kennen tijdens de jeugdkampen van Crefi in Leuven, bij het vuurspuwen, dat was al een act voor gevorderden (lacht)."





De attributen waarmee geoefend wordt zijn de diabolo (een tol op een koord met twee stokjes), de flowerstick en de flip 'n flyer, een vliegende schotel aan een draad. De kinderen leren ook te balanceren op een ton en een bord te laten draaien op een stokje.





Iedereen kan het leren

"Dinsdag worden de eerste trucjes uitgeprobeerd. Op woensdag doen we spelletjes en donderdag bereiden we elk een nummer voor. De meisjes zijn voorzichtiger in hun aanpak, maar de jongens houden langer vol en zullen blijven oefenen tot ze de truc onder de knie hebben. Er zitten geen onmogelijke dingen bij. Iedereen kan deze trucs leren, mits wat doorzetting. Eens je er weg mee bent geeft het enorme voldoening en kan je ermee uitpakken voor een publiek", zegt Jasper.





Vrijdag geven de kinderen in de tent een besloten show voor hun familie en het personeel. "Het is belangrijk dat ze dit doen samen met enkele artiesten van het circus, die ook enkele nummers brengen. Zo hebben ze het gevoel dat ze echt meedraaien en deel uitmaken van het circus."