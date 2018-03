"We willen gerust nog in livings spelen" POPBAND FELIZ NEEMT EERSTE PLAAT OP DANKZIJ HUISKAMERCONCERTEN TOM VAN DE WEYER

31 maart 2018

03u04 0 Scherpenheuvel-Zichem De popband Feliz duikt volgende week de studio in voor zijn eerste opname. De productie van de EP werd gefinancierd met 100 huiskamerconcerten. "We hopen op een doorbraak, al willen we gerust in huiskamers blijven optreden", aldus zangeres Lise Reyners (29).

Feliz werd in 2015 het geesteskind van muzieklerares Lise, die op haar 18de eigen nummers begon te componeren. "Singer-songwriter Lianne La Havas is mijn grote voorbeeld. Haar muziek is een mengeling van pop en jazz. Ik hou het evenwel bij pop. Aanvankelijk was ik alleen begonnen met het project, maar ik wilde meer instrumenten in mijn liedjes brengen en heb dan muzikanten rond mij verzameld."





Samen met toetsenist Hendrik Vandeput, drummer Pieter Van Hecken en haar zus Dorien die synthesizer speelt, repeteert Lise op een zolderkamer in Scherpenheuvel. "Dorien en Hendrik doen ook de backing vocals. Meerstemmigheid is eigen aan Feliz. Het is dan wel een project onder mijn leiding, maar zonder de bandleden zou ik nooit het gewenste geluid kunnen creëren."





Lise kiest er bewust voor om Feliz in eigen beheer te houden. "Zo leer je contacten leggen in de muziekwereld en vind je het geschikte pad. Met verschillende producers heb ik overlegd en lang gezocht naar een studio die de sound van Feliz juist kan vastleggen. Uiteindelijk hebben we de studio Sputnik van Joes Brands in Schoten geboekt, waar onder andere ook Admiral Freebee, de Fixkes en Laura Tesoro hun muziek opnemen. Maandag gaan we er vijf dagen lang onze nummers inblikken."





100 thuisconcerten

De EP (extended player) wordt een cd met zes liedjes. "Ons plan om een volledig album uit te brengen hebben we bijgestuurd", zegt Lise. "Het leek ons verstandiger om met een paar nummers te komen als eerste release. Dit is de beste manier om het publiek te laten kennismaken met onze muziek. Een naam heeft de plaat nog niet. We denken eraan ook een videoclip op te nemen."





Om de opnames in Schoten te bekostigen was 10.000 euro nodig. Dat geld heeft de groep ingezameld door de voorbije twee jaar 100 concerten aan huis te geven, in de wijde omgeving van het Leuvense. "We speelden in woonkamers die akoestisch niet altijd even geschikt waren, soms voor tien, soms voor vijftig toeschouwers. We hebben trouwens nog enkele optredens tegoed bij mensen die ons financieel gesteund hebben."





"Hopelijk brengt deze EP voor ons de doorbraak naar een volledig album. Het is een droom om uiteindelijk op grote podia te staan en van onze muziek te kunnen leven, al willen we daarnaast gerust nog in huiskamers blijven spelen."





De EP moet midden mei klaar zijn. Hij zal te koop zijn via iTunes en Spotify en je kan hem ook bestellen via www.feliz.be of de Facebookpagina Felizmusic. Op 21 en 22 juni geeft Feliz een optreden met de nieuwe nummers in de aula van het Begijnhof in Diest.