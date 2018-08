"We vinden geen podium in eigen stad" VOLGENS ZANGERES CINDY LAEVERS (42) ZIJN ZALEN SCHERPENHEUVEL TE DUUR TOM VAN DE WEYER

08 augustus 2018

02u47 0 Scherpenheuvel-Zichem Cindy Laevers (42) kijkt uit naar haar fandag op zondag 16 september in ontmoetingscentrum De Ketel in Kaggevinne. "Jammer dat dit niet kan doorgaan in mijn eigen gemeente", zegt de Scherpenheuvelse zangeres. "De zalen zijn er te duur. Op evenementen krijgen kleine lokale artiesten geen podium."

Samen met de Leuvense zanger Danny Landélo organiseert Cindy in Kaggevinne de fandag 'op de koffie bij Cindy en Danny'. Voor tien euro krijg je koffie, een stuk taart en vier optredens. Op de affiche staan ook Tina Rosita en het Scherpenheuvelse danskoppel Remy en Rachel. "We krijgen steun van 22 sponsors uit Scherpenheuvel-Zichem, die geloven in ons. Dankzij hen kunnen we dit doen."





"We houden deze gezamenlijke fandag op vraag van onze fans. Voor de liefhebbers van het Nederlandstalige levenslied zijn er weinig mogelijkheden om ons te zien", zegt Cindy. "Ik treed geregeld op in onder meer Tienen, Ramsel en theatercafé 't Gouden Leeuwke in Aarschot. Maar ik sta nooit in Scherpenheuvel-Zichem op het podium."





Er een zaal huren is te duur. "Den Egger is buiten categorie en voor ons onbetaalbaar. De Hemmekes is kleiner en veel geschikter, maar de huurprijs bedraagt minstens 400 euro. In OC De Ketel betaal ik 175 euro. Voor dat geld en de 10 euro inkom zijn we net uit de kosten."





Plaatselijk, onbekend talent

Elk jaar wordt een artiest uitgenodigd voor een optreden in de kiosk tijdens Scherpenheuvel kermis. Onder andere Sergio en Laura Lynn stonden op de bühne en vorige maand Luc Steeno. "Naast de hoofdact zou de gemeente ook eens een kans mogen geven aan een plaatselijk, nog onbekend talent", zegt Cindy. "Alles draait om toerisme en bedevaart in Scherpenheuvel, maar de gemeente ziet haar eigen artiesten over het hoofd. Behalve Danny Fabry en Sammy Baker zijn er genoeg mensen die hun werk willen voorstellen."





Drie keer per jaar

"Als onze eerste fandag in Kaggevinne aanslaat willen we hier in De Ketel een drietal keer per jaar 'op de koffie bij Cindy en Danny' houden, met telkens andere gastartiesten. We bereiken er een publiek mee, vooral senioren, dat een gezellige en betaalbare namiddag wil beleven."





"Het evenement van Cindy valt onder de commerciële categorie, en die hebben we duurder gemaakt. De tarieven gelden voor alle commerciële gebruikers, artiest of niet", reageert schepen van Cultuur Kris Peetermans (Open Vld). "Onze zalen zijn kwalitatief het best uitgerust, vergeleken met Aarschot en Diest. Als Cindy haar zaal vol publiek krijgt, verdient ze zeker het huurgeld terug. De artiesten voor de kermis worden gekozen en betaald door de kermisuitbaters. Wij willen gerust op de kiosk voor de Basiliek een nevenprogramma aanbieden met plaatselijke talenten. Er moeten zich dan wel voldoende artiesten aanbieden om een affiche te vullen."