"We geven water terug aan natuur" COCA-COLA HELPT NATUURPUNT DEMERBROEKEN SCHOON TE HOUDEN TOM VAN DE WEYER

26 januari 2018

02u31 0 Scherpenheuvel-Zichem Natuurpunt voert in de Demervallei herstellingswerken uit om overstromingsgevaar in te dammen en natuurgebied te herstellen. Het krijgt hiervoor de financiële steun van multinational Coca-Cola. "Wij geven een deel van het water dat we gebruiken terug aan de natuur. De Demervallei is ons tweede en grootste waterproject in België", zegt Ben Bijnens, country manager van de Coca-Cola Foundation.

In de komende vier jaar gaat Natuurpunt een dertigtal buizen met terugslagkleppen plaatsen in grachten tussen Rotselaar en Diest. Het gaat om acht natuurgebieden in Aarschot, Diest, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem, over een oppervlakte van 640 hectare. De eerste buis werd donderdag gestoken in de Mortelbroekstraat in Averbode.





"Met deze ingreep willen we zorgen voor zuiver drinkwater, droge voeten voor de inwoners en herstel van de biodiversiteit", zegt Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt. "De Demerbroeken zijn veenbodem en moeten opnieuw de functie van een spons krijgen, zodat ze het grondwater langer vasthouden. In juni 2016 waren er zware regens, waardoor de grachten het water niet meer konden slikken en afvalwater naar het natuurgebied stroomde. Op deze knelpunten langs de waterwegen gaan we de buizen plaatsen. Die leiden vuil water af naar de waterzuiveringsinstallaties en houden schoon water langer in de grachten."





900.000 euro

De werken kosten 900.000 euro. Europa betaalt via het LIFE-project de helft en merkwaardig genoeg, drankengigant Coca-Cola de andere helft. "Ik ben opgegroeid aan de Limburgse oevers van de Demer", zegt Ben Bijnens, country manager van Coca-Cola Benelux. "We doen dit niet als promostunt, maar om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Onze drie fabrieken in Gent, Wilrijk en Chaudfontaine fabriceren jaarlijks 800 miljoen liter frisdrank. Wij gebruiken een groot deel van de drinkwaterreserves. 50% van het volume aan water dat we uit de Belgische bodem halen voor de productie van frisdrank willen we teruggeven aan de natuur. Daarom investeren wij mee in dit project dat zorg voor zuiver water. Onze Foundation heeft 241 gelijkaardige waterprojecten lopen in 78 landen. De Demerbroeken zijn pas het tweede in België, na het Stappersven op de Kalmthoutse Heide."





Kwetsbare punten

Burgemeester Manu Claes (CD&V) kwam een handje toesteken in de Mortelbroekstraat.





"Deze gracht sluiten we aan op de riolen in de Bredestraat, waarvan het water gaat naar de zuiveringsinstallatie in de Testeltsesteenweg. Sinds de overstromingen in 1998 hebben we zeven kwetsbare punten weggewerkt door gescheiden rioleringen aan te leggen. Dit deel van de Demerbroeken gaan we bovendien opwaarderen. Natuurpunt zal deze grond saneren, waarop in de jaren '70 vakantiehuisjes stonden. Er komt een knuppelpad en een uitkijkplatform voor wandelaars", besluit Claes.