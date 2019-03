“We bekijken nog of we de stoet naar een andere datum kunnen verschuiven” Carnavalstoet afgelast door stormweer Vanessa Dekeyzer

10 maart 2019

18u17 0 Scherpenheuvel-Zichem Geen carnavalsgekte zondag in Schoonderbuken. De stoet werd na overleg met de politie, brandweer, technische uitvoeringsdienst van de stad en de organisatoren van cv De Bezembinders afgelast. “We hebben tot het laatste moment gewacht, maar we wilden geen risico nemen”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).

“De voorspelde weersomstandigheden, code geel met rukwinden van 80 tot 100 kilometer en overvloedige regen, lieten niet toe om de stoet op een gegarandeerd veilige manier te laten verlopen, noch voor de deelnemers noch voor het publiek. Spijtig voor de carnavalvierders en de moeite die gedaan werd in de voorbereiding, maar safety first. Je kan niet het risico nemen dat er een carnavalswagen omver wordt geblazen en op het publiek valt. Er werd nog even gedacht om de stoet zonder de wagens te laten plaatsvinden, dus enkel met de carnavalisten, maar dat zagen de meesten niet zitten.”

Herdenking

“Het is natuurlijk jammer dat de stoet niet kon plaatsvinden, maar het was te risicovol”, zegt Tom Staels van De Bezembinders. “Het is de eerste keer op 17 jaar dat we dit meemaken. We moeten dit nu even laten bezinken en bekijken of er nog een mogelijkheid is, binnen de periode van carnaval, om de stoet naar een andere datum te verschuiven, maar dat zal niet makkelijk worden.”

Voor de start van de stoet zou er een herdenking gehouden worden voor cafébaas Steve De Blick, voorzitter van de Bezembinders en één van de gangmakers van het Schoonderbuukse carnaval. Hij overleed eind vorig jaar. “Ook dit moment is in het water gevallen, net als onze andere geplande activiteiten van deze dag, zoals het bal populair Oud Schunnebroeck”, zegt Tom Staels. “We hadden een foto van Steve in prinsencape uitvergroot en die zou dan op onze wagen hebben gestaan, zodat hij zo toch ‘aanwezig’ kon zijn op de stoet. Ook hier bekijken we of deze herdenking op een later moment kunnen inplannen.”

Juiste maatregel

De afgelasting van de stoet bleek de juiste maatregel te zijn, want politie en brandweer hadden de hele namiddag de handen vol met oproepen van weggevlogen dakpannen, onder meer van de woning naast het stadhuis en in de Diestsestraat. Het park rond de basiliek werd afgesloten voor het publiek wegens gevaar voor vallende boomtakken. In totaal werden een vijftigtal oproepen genoteerd bij de brandweer.

“In de August Nihoulstraat was een zinken stuk van een dak op een andere woning terecht gekomen. De weg werd daar afgesloten maar is ondertussen alweer open”, zegt burgemeester Claes. “Bomen vielen over het wegdek in Elzenstraat Averbode en op Mechelsebaan op Ter Hoeve. Een verlichtingspaal knapte af en belandde over het wegdek in de Acacialaan. Deze toestand van noodweer toont aan dat de afgelasting van de carnavalsstoet in Schoonderbuken zeker geen overbodige maatregel was. De politiemensen die normaal werden ingezet voor de stoet in Schoonderbuken, leverden nuttig werk om de talrijke oproepen te beantwoorden. Brandweer en politie hebben tot nu toe puik werk geleverd. Zij zullen nog tot ongeveer 22 uur deze avond paraat zijn om gepast te reageren op de oproepen. De stedelijke technische uitvoeringsdienst wordt morgenvroeg ingeschakeld om niet dringend opruimwerk te doen.”