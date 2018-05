"Wapen kon nooit 'zomaar' afgaan" MOORDZAAK JANSSENS: VOLGENS WAPENEXPERT WAS DODELIJK SCHOT NIET ACCIDENTEEL ERWIN VERHOEVEN

23 mei 2018

02u54 0 Scherpenheuvel-Zichem L.B. (74) schoot op 12 december 2012 zijn vrouw Georgina (65) tijdens een ruzie dood in hun huis in de Kerkstraat in Scherpenheuvel-Zichem. Het dodelijke schot ging per ongeluk af, houdt beklaagde al zes jaar vol. Op zijn proces plaatste de wapendeskundige daar toch wat bemerkingen bij.

L.B. en zijn vrouw Georgina hadden hun twee zonen terug in huis genomen. Beiden kwamen uit een stukgelopen relatie. Het hernieuwde samenleven ging echter moeizaam. Vooral met de toen 39-jarige E. waren er problemen. De man had veel schulden gemaakt. L. vond dat E. van zijn ouders profiteerde. Hij wilde hem het huis uit. Zijn vrouw dacht daar anders over.





Op 12 december 2012 kwamen L. en Georgina in de vooravond terug thuis. Ze waren met hun kleindochter naar de baskettraining geweest. L. liet het hondje uit in de tuin. Toen hij terug binnen kwam, was zoon E. in een discussie verwikkeld met moeder Georgina. Het werd L. te veel.





Beklaagde: "Ik zei: 'Dat moet hier gedaan zijn. Vanavond moét ge hier buiten zijn.' Ik kon het echt niet meer aan. E. heeft toen op mijn gezicht geklopt. Ik had een bloedneus. Dat is de aanleiding geweest om mijn wapen te nemen. Terwijl ik boven mijn wonde verzorgde, dacht ik plots aan mijn geweer."





Munitie weggenomen

L. bezat al jaren een .22 long rifle. Hij schoot er af en toe mee op de vogels en op marters die het op zijn kippen gemunt hadden. De dag dat zijn vrouw dit te weten kwam, had ze trouwens stiekem het doosje munitie weggenomen. Maar in het wapen zelf zat nog één kogel. In de wapentas een andere. L. nam de tas met het wapen mee naar beneden.





Beklaagde: "Om mij sterker te voelen zeker. Ik weet het. Dom van mij. Inderdaad. Maar iedereen doet soms domme dingen."





Over wat volgde, bleef L. het hele onderzoek door vaag. Gisteren was dat niet anders.





Beklaagde: "Vraag mij niet meer wat er nadien juist gebeurd is. Ik was 'weg'. Volgens mij is mijn zoon binnen gekomen en heeft hij het wapen gezien. Hij wilde het afnemen. Hij wist dat het 'voor hem' was. In die schermutseling moet het schot afgegaan zijn. Kan dat niet, mijnheer de wapendeskundige? Dat het wapen op zo'n moment van trekken en duwen afgaat?"





Wapendeskundige Vincent Van Der Haegen gaf hier vanzelfsprekend geen antwoord op.





Wat hij wél uitlegde, is dat een "accidenteel" afgaan van het wapen uitgesloten is.





Deskundige: "De zogenaamde schok- en valtesten zijn negatief. Dus 'zomaar' afgaan, kan niet. De trekker van dit wapen heeft een weerstand van 2,5 kilogram. Dit wil zeggen dat je zoveel kracht moet uitoefenen om hem over te halen. Probeer zelf maar, mevrouw de voorzitter, dat gaat echt niet zomaar."





Dodelijk

In welke omstandigheden het ook gebeurde, het slachtoffer werd van dichtbij geraakt door één schot. Ze was op slag dood. De .22 long rifle - in ons land vrij te koop en er zijn er in totaal zo'n 300.000 van verkocht - is een bijzonder gevaarlijk wapen. De kogels vliegen makkelijk 500 meter, soms wel een kilometer ver. Binnen een straal van 300 meter zijn ze dodelijk.





Het proces wordt verdergezet op dinsdag 18 december.