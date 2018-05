"Voor twee euro kreeg ik hem" VROUW VINDT VERLOREN GEWAANDE GEDENKSTEEN OMA TERUG OP ROMMELMARKT TOM VAN DE WEYER

23 mei 2018

02u32 0 Scherpenheuvel-Zichem Een vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem vond maandag de gedenksteen van haar overleden grootmoeder terug op een rommelmarkt. "De marktkramer zei leukweg dat hij gemeentearbeider is in Boutersem en op het kerkhof werkt. Hij had de steen gewoon meegenomen en wilde er een centje aan verdienen", zegt de vrouw op Facebook.

Maandag stapte de vrouw langs de rommelmarkt op de Sinksenfeesten in Averbode. Bij het laatste kraampje dat ze passeerde werd ze met verstomming geslagen. Tussen de koopwaar herkende ze de arduinen gedenkplaat van haar grootmoeder, die twintig jaar geleden overleed en begraven lag in Boutersem. "Ik wist niet dat die steen nog bestond. Drie jaar geleden werd het graf van mijn oma geruimd", schrijft de vrouw op Facebook.





"Enkel mijn ooms waren hiervan op de hoogte gebracht per brief. Toen het nieuws ook mij bereikt had, belde ik in paniek naar het gemeentehuis met de vraag of ik tenminste de gedenksteen nog kon terugkrijgen. Dat kon niet meer, want de steen was inmiddels al vernietigd, was het antwoord. Daar ging ik al die tijd van uit. Tot maandag."





Heling

De naam van de overledene was weggekrast, maar de vrouw herkende de steen onmiddellijk. "De verkoper zei me dat hij stadsarbeider was bij de gemeente Boutersem. Hij had de steen gewoon gekregen en beschouwde hem als zijn bezit. Hij vond het zijn recht om hem te verkopen. Hij vroeg er drie euro voor. Omdat ik aandrong mocht ik hem hebben voor twee euro." De vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem laat het hier niet bij. Ze gaat om uitleg vragen bij de gemeente waar haar grootmoeder begraven lag. De reacties op Facebook zijn vernietigend voor de marktkramer. Maar Boutersem gaat ook niet vrijuit. Hoe kan het dat een werknemer heling pleegt onder de neus van de gemeente, vragen lezers zich af.





Onderzoek

"Ik viel achterover toen ik het nieuws vanmorgen vernam", zegt burgemeester Sarah Boon. "Zulke daad toont een totaal gebrek aan respect voor de nabestaanden. Het was iemand van de familie die me belde. Het bewuste graf werd volgens de juiste procedure geruimd. De nabestaanden werden een jaar op voorhand verwittigd met een brief. Ze hadden de tijd gekregen een concessie te nemen of de gedenksteen weg te halen. Daarna werd alle steen van het graf verbrijzeld. Het is uitgesloten dat wij gedenkstenen of andere stukken van een graf aan derden zouden meegeven, laat staan dat ze ergens te koop worden aangeboden. Blijkbaar is de steen toch in een circuit geraakt. Wij gaan dit op het schepencollege grondig bespreken en laten onderzoeken wie hier achter zit. Als het een medewerker van onze gemeente blijkt te zijn, zullen we gepaste sancties nemen."