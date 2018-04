"Voor ons is deze reis een bedevaart" 40 ZUSTERS URSULINEN UIT ALLE WINDSTREKEN HOUDEN CONGRES IN DE PELGRIM GEERT MERTENS TOM VAN DE WEYER

30 april 2018

02u26 0 Scherpenheuvel-Zichem Zo'n 40 zusters Ursulinen uit alle windstreken houden een congres in De Pelgrim in Scherpenheuvel. De orde, die in het naburige Tildonk werd gesticht, telt in Scherpenheuvel momenteel nog maar vier leden. Dat neemt niet weg dat in de rest van de wereld hun aantal nog steeds groeit.

De kloosterorde werd in België heropgericht door de Tildonkse dorpspastoor Joannes Lambertz in 1818. Vanuit Tildonk werden meer dan 40 andere kloosters opgericht. In 2005 telde ze 13.000 leden. "In India is een grote orde van wel 800 zusters", zegt pastoor Luc Van Hilst. "En daar komen elk jaar nog jonge meisjes bij. Ook in Canada en Afrika is een grote groep Ursulinen actief. Alleen hier daalt hun aantal. De zusters zijn hier nu voor een congres om over de toekomst te praten. In Scherpenheuvel zelf zijn nog amper vier zusters."





Zuster Bimla Minj is de generale overste van de Ursulinen wereldwijd. "We zijn drie weken in De Pelgrim voor ons 'vernieuwingsprogramma'. Het vorige had 24 jaar geleden plaats in India. Elke van onze congregaties in de wereld heeft een vertegenwoordigster gestuurd. Iedere dag houdt een zuster een lezing over een onderwerp, zoals spiritualiteit, waarna we in groepjes hierover vergaderen", legt zuster Minj uit. "Het doel is om onze internationale band te versterken, ons geloof te verdiepen en het vuur van onze liefde opnieuw aan te steken."





De zusters zijn niet enkel hier voor hun congres, maar komen ook zoeken naar de wortels van hun gemeenschap. "Voor ons is deze reis een bedevaart. We hebben het kantoor van onze oprichter bezocht in Tildonk en zijn geboorteplaats in Hoogstraten. Ook Scherpenheuvel hoort bij onze geschiedenis. De Ursulinen vestigden zich hier 180 jaar geleden nadat Lambertz op bedevaart kwam. Hij bedankte Maria dat hij zijn orde toch had gesticht, ondanks verzet uit het protestantse noorden van de Nederlanden."





Vonk van geloof

Het is opmerkelijk dat de deelnemende zusters komen uit onder andere India en Congo, landen waar ze destijds heen gingen voor de missionering. In België nemen roepingen gestaag af, terwijl ze in de missielanden nog stabiel zijn. "De noden die de zusters destijds invulden, zoals zorg en onderwijs, worden in het Westen vandaag ingevuld door andere organisaties. In de veranderde wereld is er minder behoefte aan kloosterordes", zegt zuster Minj. "De overgebleven Ursulinen in België proberen nu als individuele zusters elk een vonkje van ons geloof over te dragen naar de mensen."





Het congres eindigt op de avond van 1 mei, de start van het toeristisch seizoen.





"Dan zullen we de drukte in Scherpenheuvel nog meemaken. Het valt ons op dat ook tijdens de week best wat volk naar de basiliek en naar De Pelgrim komt. Misschien daalt het geloof wereldwijd, maar hier zien we dat de bron van onze missie nog wordt uitgedragen: gelovigen met gastvrijheid ontvangen. Het gevoel van de zusters leeft hier nog."