"Vervang seinlicht brandweer door flitspaal" 19 mei 2018

02u28 0 Scherpenheuvel-Zichem "Het seinlicht voor de brandweerkazerne in de Prattenborgstraat moet vervangen worden door een permanente flitspaal", zegt bewoonster Marleen Stevens. "Een flitspaal is geen overbodige luxe, want hier wordt nog steeds te snel gereden."

In de Prattenborgstraat en de rest van de dorpskern werd een jaar geleden de zone 30 ingevoerd. De signalisatie is echter weinig opvallend, waardoor veel automobilisten niet in de gaten hadden dat er een nieuw snelheidsregime geldt. In december werden wat grote verkeersborden gehangen.





"Bij de kazerne heeft enige tijd een meter gestaan die de snelheid aangaf. Ook dat mag niet baten", zegt Stevens. "Deze straat is de dolle ringweg van Scherpenheuvel. Het wordt tijd dat de stad overgaat naar repressieve maatregelen: snelheidscontroles en boetes. Pas als het hen geld kost, zullen ze voorzichtiger rijden. Zet een permanente flitspaal in de plaats van het seinlicht. Het wordt vrijwel nooit meer gebruikt."





Burgemeester Manu Claes (CD&V) schenkt klare wijn. "Dat seinlicht aan de kazerne blijft in ieder geval staan. Het is er gezet voor de verkeersveiligheid. Als de brandweer uitrukt worden automobilisten gewaarschuwd en vertragen ze. Mobiele flitspalen in de straat zijn wel bespreekbaar. Dit vraagt echter een groot budget en extra inzet van manschappen." (VDWT)