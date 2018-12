“Telkens opnieuw moet ik mij verantwoorden” Transgender raakt verstrikt in administratieve molen Tom Van de Weyer

11 december 2018

14u02 1 Scherpenheuvel-Zichem Bianca Beyens (46) uit Zichem deed twee jaar haar best om administratief een vrouw te worden, voor ze haar geslachtsoperatie ondergaat. Maar nu duiken ook problemen op met haar rijksregisternummer en krijgt ze foutmeldingen van de overheid. “Ben ik nog wel een burger? Ik voel me als een vluchteling zonder statuut.”

Bianca was vroeger een man. In 2003 deed ze haar coming-out en maakte een moeilijke periode door waarin ze haar relatie en werk verloor. Intussen is ze bezig met haar overgang van man naar vrouw. “Ik volgde drie jaar een hormonenkuur. In november onderging ik een borsttransplantatie. Over anderhalf jaar ga ik voor een geslachtsoperatie.”

Haar voornaam en geslacht administratief aanpassen had heel wat voeten in de aarde. “Bij de FOD Justitie moest ik een heel dossier met motivatiebrief indienen. Pas na een jaar kreeg ik een nieuwe identiteitskaart, maar die weigerde dienst als ze moest ingelezen worden bij interimkantoren. Iedere keer opnieuw moest ik voor de consulenten mijn privéleven uit de doeken doen. Op den duur wordt het vernederend en het knaagt aan je zelfvertrouwen. Mijn zoektocht naar een nieuwe job loopt nog steeds erg moeizaam.”

Begin dit jaar werd de procedure vergemakkelijkt door minister Koen Geens. Bianca kon de aanvraag indienen bij haar gemeente Scherpenheuvel-Zichem en kreeg in mei vlot een nieuwe identiteitskaart, waarop haar voornaam en geslacht zijn aangepast. “Dankzij de versoepeling van de transgenderwet ben ik op papier al vrouw en kan ik nu verder werken aan mijn fysieke verandering.”

Maar daarmee is de rompslomp nog niet van de baan. Sinds kort krijgt Bianca brieven die haar erg verontrusten. “De Vlaamse Zorgkas schrijft dat ik mijn bijdrage nog niet heb betaald. Volgens de personenbelastingen heb ik mijn aangifte niet gedaan. De mutualiteit meldt kortweg dat mijn dossier niet in orde is en ik niet meer in aanmerking kom voor terugbetaling van mijn ziektekosten. Een administratieve dwaling hangt me boven het hoofd.”

“Waarschijnlijk kan ik nog meer zulke aanmaningen verwachten, van de autobelasting en de onroerende voorheffing bijvoorbeeld. Mijn grootste vrees is dat hier straks een deurwaarder voor de deur staat.” Bianca is teruggevallen op het OCMW, dat haar probleem verder opvolgt.

De brieven komen van instanties die het rijksregisternummer gebruiken als identificatie. Van Bianca circuleren twee verschillende nummers. Bij de verwerking ervan komen die nummers allicht met elkaar in conflict. “Je wordt niet erkend als burger. Ik voel me als een vluchteling zonder statuut. In praatgroepen hoorde ik dat verschillende transgenders hiermee te maken kregen en zelfs uit het leven zijn gestapt.”

“Het probleem van Bianca is ons bekend. In haar geval is het wel extreem”, zegt Aiden De Prins van transgendervereniging Keer-Punt. “Heel wat transgenders hebben een jarenlange strijd met zichzelf achter de rug en dan stuiten ze op een bureaucratische muur. Ze moeten zich nog eens verantwoorden voor de overheid.”

“Minister Geens heeft de wet versoepeld, maar blijkbaar zijn de bevoegde diensten hier nog niet op ingespeeld. We kunnen Bianca enkel aanraden alle betrokken instanties telefonisch in te lichten. Het kan nog jaren duren voor haar dossiers helemaal in orde zijn.”

De FOD Financiën meldt onze redactie dat dwalingen met het rijksregisternummer wel vaker voorkomen en in de databank manueel worden aangepast. “Wie zulk probleem ondervindt laat ons best iets weten, dan lossen we het zo snel mogelijk op. Het oude en nieuwe nummer blijven wel aan elkaar gekoppeld.”